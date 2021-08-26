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«Спартак» со счётом 3:9 уступил «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы

«Спартак» со счётом 3:9 уступил «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы
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Московский «Спартак» с разгромным счётом уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» на Кубке мэра Москвы — 3:9 (0:3, 1:4, 2:2).

В составе победителей по дублю оформили нападающие Грег Сквайрз и Люк Локхарт, а также заброшенными шайбами отметились форварды Паркер Фу, Джош Николс, Алекс Рич, Кори Кейн и Итан Верек.

У «Спартака» голы забили защитник Тим Хед и нападающие Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин.

Напомним, в первом матче на турнире красно-белые обыграли «Витязь» (2:1). «Куньлунь» проведёт следующий матч с подмосковным клубом завтра, 27 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.

В другой группе Кубка мэра Москвы выступают «Амур», московское «Динамо» и ЦСКА. Финал турнира состоится 28 августа.

Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
Кубок мэра Москвы. Группа B
26 августа 2021, четверг. 18:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 9
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Локхарт, Николлс) – 03:56' (5x4)   0:2 Николлс (Фрэм, Ин) – 05:34' (5x5)   0:3 Рич (Николлс, Верек) – 18:21' (5x5)   0:4 Сквайрз (Спроул, Вонг) – 21:48' (5x4)   1:4 Солодухин (Шипов) – 23:24' (5x5)   1:5 Кейн (Николлс, Фрэм) – 34:44' (5x4)   1:6 Сквайрз (Кейн, Вонг) – 36:32' (5x5)   1:7 Локхарт (Юйэнь) – 37:46' (5x5)   1:8 Локхарт (Фрэм) – 43:18' (4x4)   2:8 Кугрышев (Никишин) – 48:23' (4x4)   2:9 Верек (Фу) – 53:04' (5x5)   3:9 Хед (Лехтеря) – 55:43' (5x4)
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