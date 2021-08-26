«Спартак» со счётом 3:9 уступил «Куньлуню» на Кубке мэра Москвы

Московский «Спартак» с разгромным счётом уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» на Кубке мэра Москвы — 3:9 (0:3, 1:4, 2:2).



В составе победителей по дублю оформили нападающие Грег Сквайрз и Люк Локхарт, а также заброшенными шайбами отметились форварды Паркер Фу, Джош Николс, Алекс Рич, Кори Кейн и Итан Верек.



У «Спартака» голы забили защитник Тим Хед и нападающие Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин.



Напомним, в первом матче на турнире красно-белые обыграли «Витязь» (2:1). «Куньлунь» проведёт следующий матч с подмосковным клубом завтра, 27 августа. Начало — в 14:00 по московскому времени.



В другой группе Кубка мэра Москвы выступают «Амур», московское «Динамо» и ЦСКА. Финал турнира состоится 28 августа.