Миронов — о 3:9 с «Куньлунем»: хорошо, что такой урок получили на предсезонном турнире
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» на Кубке мэра Москвы (3:9).
«Хотелось бы извиниться перед всеми за игру подопечных. Беру ответственность на себя за этот проигранный матч. Видимо, что-то не так объяснили. Хорошо, что такой урок получили сейчас, на предсезонном турнире.
Разберёмся, сделаем выводы, чтобы таких игр больше не повторялось. Вышли полностью неготовыми, первый период это показал. Завтра поговорим с ребятами, с командой, чтобы разобраться, почему так получилось», — приводит слова Миронова «Р-Спорт».
Напомним, в первом матче на турнире красно-белые обыграли «Витязь» (2:1). В первом туре нового сезона КХЛ «Спартак» 2 сентября сыграет дома с «Адмиралом».
Комментарии
- 26 августа 2021
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:17
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:47
-
21:21
-
21:15
-
20:49
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:14
-
17:59
-
17:52
-
17:36
-
17:26
-
17:16
-
17:06
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
15:50
Партнерский контент