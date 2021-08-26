Миронов — о 3:9 с «Куньлунем»: хорошо, что такой урок получили на предсезонном турнире

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» на Кубке мэра Москвы (3:9).



«Хотелось бы извиниться перед всеми за игру подопечных. Беру ответственность на себя за этот проигранный матч. Видимо, что-то не так объяснили. Хорошо, что такой урок получили сейчас, на предсезонном турнире.



Разберёмся, сделаем выводы, чтобы таких игр больше не повторялось. Вышли полностью неготовыми, первый период это показал. Завтра поговорим с ребятами, с командой, чтобы разобраться, почему так получилось», — приводит слова Миронова «Р-Спорт».



Напомним, в первом матче на турнире красно-белые обыграли «Витязь» (2:1). В первом туре нового сезона КХЛ «Спартак» 2 сентября сыграет дома с «Адмиралом».