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Миронов — о 3:9 с «Куньлунем»: хорошо, что такой урок получили на предсезонном турнире

Миронов — о 3:9 с «Куньлунем»: хорошо, что такой урок получили на предсезонном турнире
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» на Кубке мэра Москвы (3:9).

«Хотелось бы извиниться перед всеми за игру подопечных. Беру ответственность на себя за этот проигранный матч. Видимо, что-то не так объяснили. Хорошо, что такой урок получили сейчас, на предсезонном турнире.

Разберёмся, сделаем выводы, чтобы таких игр больше не повторялось. Вышли полностью неготовыми, первый период это показал. Завтра поговорим с ребятами, с командой, чтобы разобраться, почему так получилось», — приводит слова Миронова «Р-Спорт».

Напомним, в первом матче на турнире красно-белые обыграли «Витязь» (2:1). В первом туре нового сезона КХЛ «Спартак» 2 сентября сыграет дома с «Адмиралом».

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