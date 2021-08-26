Паркера Фу увозили на носилках, «Куньлунь» громил «Спартак». Яркие фото с Кубка мэра

Сегодня, 26 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» московский «Спартак» с разгромным счётом уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» на Кубке мэра Москвы — 3:9 (0:3, 1:4, 2:2).
В составе победителей по дублю оформили нападающие Грег Сквайрз и Люк Локхарт, а также заброшенными шайбами отметились форварды Паркер Фу, Джош Николс, Алекс Рич, Кори Кейн и Итан Верек.
У «Спартака» голы забили защитник Тим Хед и нападающие Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин.
Московский ЦСКА уступил хабаровскому «Амуру» в матче Кубка мэра Москвы со счётом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).
Счёт встречи на последней минуте первого периода открыл форвард армейцев Павел Карнаухов. На 32-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Амура» Игнат Коротких. На 6-й минуте третьего периода вперёд хабаровчан вывел форвард Владимир Бутузов. Через минуту ничейный счёт сделал Никита Сошников.
Лучшие кадры с матчей «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» и ЦСКА — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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