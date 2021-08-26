Уил — о Ковальчуке: было круто оказаться в одном клубе, смотрел на него и восторгался

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил рассказал о выступлении в одном клубе с Джастином Азеведу, а также о совместной игре с Вячеславом Войновым и Ильёй Ковальчуком.



«Лет 10 назад играл в одной команде с Джастином Азеведу, одним из лучших легионеров в истории «Ак Барса»? Так и есть. Меня тогда позвали из юниорской лиги в клуб АХЛ «Манчестер», где Ази уже был звездой и душой команды. Джастин всегда улыбался, был дружелюбен со всеми. Помню, как перед матчами он обменивался с каждым партнёром смешными рукопожатиями. Было бы классно встретиться с ним здесь, в «Ак Барсе», но надеюсь, что смогу радовать болельщиков так, как когда-то это делал Азеведу.



Игра в АХЛ с Войновым? Я ещё застал Андрея Локтионова, но поиграл с ним чуть-чуть. А Войнов — игрок уровня НХЛ. По определённым причинам он сейчас не там, но Слава — определённо защитник для первой-второй пары клуба НХЛ. Феноменальный игрок. Он очень помог «Лос-Анджелесу» выиграть два Кубка Стэнли за три года. Где он будет играть? В «Динамо»? Интересно встретиться с ним на площадке.



В «Монреале» выходил в одном звене с Ковальчуком? Я всегда выбирал Ковальчука себе в команду в видеоиграх, так что вы понимаете, как круто было оказаться с ним в одной команде и одном звене. Я смотрел на него и восторгался. Показалось, что в Монреале Ковальчук помолодел лет на 10 и ему вновь стало 25. Он очень много тренировался, был своим в раздевалке и полезен на площадке. Его пример учит тому, что если следить за собой, то можно успешно играть очень долго», — приводит слова Уила «Р-Спорт».