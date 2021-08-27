«Витязь» обыграл «Куньлунь» на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 27 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» подольский «Витязь» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в рамках Кубка мэра Москвы и одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).



На 12-й минуте «Витязь» открыл счёт благодаря голу Александра Яремчука с передач Даниэля Одетта и Кирилла Стеклова, на 18-й Люк Локхарт в большинстве сравнял счёт — ему ассистировали Спенсер Фу и Джош Николлс, а на 32-й команда из Китая вышла вперёд благодаря голу Тайлера Вонга с передачи Колина Джо. На 38-й минуте Святослав Гребенщиков вновь сделал счёт равным, а на 48-й Дамир Мусин забросил третью шайбу «Витязя» после ассистов Игоря Головкова и Александра Яремчука. За несколько секунд до конца матча Гребенщиков оформил дубль броском в пустые ворота.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.



В первом матче чемпионата-2021/2022 «Витязь» в гостях сыграет с «Трактором» 2 сентября, «Куньлунь» также на выезде встретится с «Нефтехимиком» в тот же день.