«Северсталь» переиграла СКА на предсезонном турнире в Петербурге

Сегодня, 27 августа, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге местный СКА принимал череповецкую «Северсталь» в рамках Турнира имени Пучкова и уступил со счётом 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).



На 3-й минуте гости открыли счёт благодаря голу Андрея Алексеева, на 18-й «Северсталь» реализовала большинство 5х3 — Игорь Гераськин отличился после передач Егора Рыкова и Якоба Стенквиста. На 24-й минуте команда из Череповца сделала счёт крупным после гола Роберта Рооба. Ему ассистировали Рыков и Гераськин.



На 38-й минуте армейцы отыграли одну шайбу — Владислав Каменев отличился с передачи Кирилла Кирсанова, а на 41-й шайбу забросил Антон Бурдасов после ассистов Кирилла Марченко и Марата Хуснутдинова. Оба гола петербуржцы забили в большинстве.