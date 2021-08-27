«Северсталь» переиграла СКА на предсезонном турнире в Петербурге
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Сегодня, 27 августа, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге местный СКА принимал череповецкую «Северсталь» в рамках Турнира имени Пучкова и уступил со счётом 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).
На 3-й минуте гости открыли счёт благодаря голу Андрея Алексеева, на 18-й «Северсталь» реализовала большинство 5х3 — Игорь Гераськин отличился после передач Егора Рыкова и Якоба Стенквиста. На 24-й минуте команда из Череповца сделала счёт крупным после гола Роберта Рооба. Ему ассистировали Рыков и Гераськин.
На 38-й минуте армейцы отыграли одну шайбу — Владислав Каменев отличился с передачи Кирилла Кирсанова, а на 41-й шайбу забросил Антон Бурдасов после ассистов Кирилла Марченко и Марата Хуснутдинова. Оба гола петербуржцы забили в большинстве.
Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
27 августа 2021, пятница. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Алексеев – 02:14' (5x5) 0:2 Гераськин (Рыков, Стенквист) – 17:17' (5x3) 0:3 Рооба (Рыков, Гераськин) – 23:50' (5x5) 1:3 Каменев (Кирсанов) – 37:56' (5x4) 2:3 Бурдасов (Марченко, Хуснутдинов) – 40:24' (5x4)
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