«Автомобилист» обыграл «Трактор» в финале на Кубке губернатора Челябинской области

Сегодня, 27 августа, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в финале Кубка губернатора Челябинской области. Гости одержали победу в матче со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 1:1).
На 40-й минуте екатеринбуржцы открыли счёт благодаря голу Патриса Кормье с передачи Валерия Ситникова, а на 44-й «Автомобилист» реализовал большинство благодаря голу Брукса Мэйсека после ассистов Джесси Блэкера и Райана Спунера. На 46-й минуте хозяева отыграли одну шайбу — отличился Владимир Ткачёв. Ему ассистировали Теэму Пулккинен и Лоуренс Пилут, а на 60-й Степан Хрипунов забросил третью шайбу «Авто» в пустые ворота.
Ране команды уже встречались по ходу турнира, и тогда челябинцы обыграли соперника после овертайма со счётом 3:2.
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