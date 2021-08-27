Лукашенко: эти кривляются на хоккейных площадках, а жёны у них против государства воюют

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался на тему жён футболистов и хоккеистов после неудач в квалификации футбольной Лиги конференций, а также хоккейной олимпийской квалификации.



«У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жёны у них красавицы… В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жён туда надо. На «Белкалий», метлу им», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».



Ранее Лукашенко раскритиковал сборную Беларуси по хоккею после поражения от Польши (0:1) в первом туре олимпийской квалификации на Игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Отметим, что во втором матче олимпийской квалификации сборная Беларуси встречается с Австрией, и к 53-й минуте белорусы выигрывают со счётом 5:2.