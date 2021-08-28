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Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов рассказал об игре с Ильёй Ковальчуком

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов рассказал об игре с Ильёй Ковальчуком
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Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился эмоциями от игры с Ильёй Ковальчуком.

«Мы уже начали всё сначала на предсезонке. Новички познакомились с системой, а сейчас только дело времени, когда это всё дойдёт до автоматизма. Процесс становления команды всё равно происходит каждый год.

Есть ли какой-то рецепт, как создать команду-семью, какая была у «Авангарда» в прошлом чемпионате? Наверное, всё от быта идёт. Нужно быть дружными вне льда, и тогда всё это перенесётся на лёд. Не должно быть равнодушных людей, которые личные цели ставят выше командных.

Роль личности тоже важна? Согласен. Вокруг людей с именем, с огромным опытом и выстраивается команда. Их наличие очень важно.

Правда, что я в детстве болел за Ковальчука? Да, когда делал первые шаги в хоккее, следил за большими игроками, Ковальчук был одним из любимых. Смотрел нарезки голов, всё остальное. Но никак не мог предположить, что буду играть вместе с Ильёй. А вышло так, что мы даже в раздевалке с ним рядом сидели. Он хороший, простой в общении человек», — сказал Дедунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.

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