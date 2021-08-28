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Борис Миронов: очень плохо начинаем матчи, это беспокойство для «Спартака»

Борис Миронов: очень плохо начинаем матчи, это беспокойство для «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги поражения от ЦСКА (2:5) в матче за 5-е место на Кубке мэра Москвы.

«Хорошая игра, противостояли сильному сопернику. Последняя предсезонная игра, посмотрели наши слабые места. Есть над чем работать. Постараемся всё подправить и подойти к сезону в оптимальном состоянии.

Заметили, что очень плохо начинаем матчи. Будем исправлять, работать над этим. Начало очень нас не радует, только потом ребята начинают работать в полную. Очень плохое начало, это беспокойство для нас. Но наша тренерская работа – настроить ребят, чтобы с первой секунды они бились и полностью отдавали себя.

Локтионов? Игрокам легче через игры набирать форму. Вчера на тренировке проверили функциональность Локтионова, она хорошая. Тем более Андрей сам попросился сыграть, войти в игровой ритм, и мы не смогли отказать. Решили выпустить, но дали ему напутствие, чтобы много не лазил, потихоньку входил.

Андрей подошёл к сезону в хорошей форме, тренировался индивидуально, мы только рады, если он быстрее войдёт в команду. Сегодня хорошо сыграл для первого матча. Есть четыре дня до начала первой игры. Если будет хорошо себя чувствовать, может, и начнёт. Конкретно ничего не можем сказать», – цитирует Миронова «Р-Спорт».

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