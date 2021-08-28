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Слепец: когда сказали о возможности оказаться в Хабаровске, даже не поверил

Слепец: когда сказали о возможности оказаться в Хабаровске, даже не поверил
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Нападающий «Амура» Кирилл Слепец поделился мнением об игре с «Витязем» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы (3:1).

«Рад, что оказался в «Амуре». Несколько обменов было этим летом, когда сказали о возможности оказаться в Хабаровске, даже не поверил. Хорошо, что команда была здесь в Москве на турнире, мне нужно было просто приехать из Воскресенска.

С Матвеем Заседой вместе начинали играть в хоккей, но потом наши пути разошлись, может будет какая-то связка у нас. Все родные довольны, что еду в Хабаровск. Болельщики может тоже знают меня. Когда приезжал за другие команды, то меня всегда хорошо встречали.

Цели команды? Всегда выходим играть только на победу, зачем ставить слабую задачу просто выйти в плей-офф, нужно бороться за высокие места», – цитирует Слепца официальный сайт КХЛ.

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