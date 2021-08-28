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М. Кемпе: меня назвали в честь футболиста Марио Кемпеса. Отец — поклонник его таланта

М. Кемпе: меня назвали в честь футболиста Марио Кемпеса. Отец — поклонник его таланта
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Форвард минского «Динамо» Марио Кемпе рассказал, что его назвали в честь лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 1978 года нападающего Марио Кемпеса.

«Не сказал бы, что Марио – популярное имя в Швеции. Меня назвали в честь аргентинского футболиста Марио Кемпеса. Мой отец – большой поклонник его таланта.

Нравится ли футбол? Да, назову себя футбольным болельщиком. Люблю смотреть английскую Премьер-лигу и другие чемпионаты. В Швеции с детства симпатизирую «Юргордену», – цитирует Кемпе официальный сайт минчан.

Напомним, ранее форвард подписал контракт с клубом на один год.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Минчане в своём первом матче чемпионата-2021/2022 сыграют с московским «Динамо» в гостях 3 сентября.

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