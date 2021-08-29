Вудкрофт: на Беларусь никто не ставит – это может стать дополнительной мотивацией

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча против сборной Словакии в рамках квалификации на Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай).
«Словаки выглядят фаворитами в нашей паре: у них достаточно мастеровитых игроков, в том числе, с опытом игры в НХЛ. Они также выступают на родном льду, от этой команды многого ждут и, возможно, это будет давить на словаков.
По большому счёту, на нас тут никто не ставит. И для нашей команды это может стать дополнительной мотивацией – доказать самим себе и всем другим, что нам под силу бороться с таким классным соперником как словаки. Мы будем готовы настолько хорошо, насколько это возможно.
Уверен, что никаких проблем с мотивацией не будет. Я очень надеюсь на опытных игроков – они уже показали, что могут вести команду за собой, это от них и нужно. Если каждый будет полностью отдаваться игре, наши шансы на победу будут очень высоки. Мы верим в наших ребят. Сейчас главное – показать наш лучший хоккей. Каждый должен проявить себя с лучшей стороны», – цитирует Вудкрофта сайт ФХБ.
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