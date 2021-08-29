Р. Ротенберг: СКА – флагман российского хоккея. Это большая ответственность

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков петербургских армейцев за поддержку.



«В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех болельщиков. Огромное вам спасибо. Только благодаря вашей поддержке мы можем играть и стремиться к победам.



Хоккейный клуб СКА на сегодняшний день является флагманом российского хоккея. Для нас это очень важно. Мы понимаем, насколько это большая ответственность. Те победы, которых мы достигли, появились благодаря нашей совместной работе на благо команды и поддержке болельщиков», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

напомним, новый чемпионат начнётся 1 сентября матчем, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» встретится с финалистом – ЦСКА.



