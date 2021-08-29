Сборная Австрии одержала уверенную победу в матче с Польшей в квалификации к ОИ-2022

Сборная Австрии одержала уверенную победу над командой Польши в третьем туре отборов к Олимпийским играм 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Братиславе на «Стадионе имени Ондрея Непелы».



Счёт в матче на 5-й минуте открыл форвард Мануэль Ганаль. Ответную шайбу на 12-й минуте забросил польский нападающий Мацель Урбанович. На последней минуте первого периода вперёд Австрию вывел форвард

Брайан Леблер. Затем на 35-й и 54-й минутах Леблер оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.



После трёх сыгранных встреч у обеих сборных по 3 набранных балла. Обе команды потеряли шансы на участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).