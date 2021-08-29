Сборная Австрии одержала уверенную победу в матче с Польшей в квалификации к ОИ-2022
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Сборная Австрии одержала уверенную победу над командой Польши в третьем туре отборов к Олимпийским играм 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Братиславе на «Стадионе имени Ондрея Непелы».
Счёт в матче на 5-й минуте открыл форвард Мануэль Ганаль. Ответную шайбу на 12-й минуте забросил польский нападающий Мацель Урбанович. На последней минуте первого периода вперёд Австрию вывел форвард
Брайан Леблер. Затем на 35-й и 54-й минутах Леблер оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.
После трёх сыгранных встреч у обеих сборных по 3 набранных балла. Обе команды потеряли шансы на участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
Олимпийские игры (м) - квалификация. Группа D. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Польша
Окончен
1 : 4
Австрия
0:1 Ганаль (Шнайдер, Хундертпфунд) – 04:10' (5x5) 1:1 Урбанович (Колюш, Лищарчик) – 11:53' (5x5) 1:2 Леблер (Хаудум) – 19:02' (5x5) 1:3 Леблер (Вольф) – 34:38' (5x5) 1:4 Леблер (Цвергер) – 53:03' (5x5)
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