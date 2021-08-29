Гудачек забил Беларуси победный гол в пустые ворота. Им была нужна победа в основное время

Сборная Беларуси уступила в матче третьего тура квалификации на Олимпийские игры 2022 года Словакии со счётом 1:2.
На 58-й минуте встречи при ничейном счёте главный тренер белорусской команды Крэйг Вудкрофт снял с игры голкипера Дэнни Тейлора, выпустив шестого полевого игрока. Сборную Беларуси не устраивала ничья в основное время, так как при данном исходе путёвку на Олимпиаду получала команда Словакии. Белорусам была необходима лишь победа по истечении 60 минут игры.
Нападающий сборной Словакии Либор Гудачек забросил шайбу в пустые ворота, лишив Беларусь шансов на квалификацию. Видео забитого гола доступно здесь.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Словакии сыграет в группе С вместе с Финляндией, Швецией и Латвией.
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