Волков: «Авангард» не исключает ещё одно движение на трансферном рынке

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал итоги предсезонки, а также возможное усиление на трансферном рынке.



«Итоги предсезонки считаю положительными, сделали тот объём работы, который планировали, посмотрели на новых ребят, на молодёжь. Два дня до первой игры, и мы понимаем, кто с кем будет играть.



Команда укомплектована. Но мы не исключаем какое-то одно движение на трансферном рынке. Пока не могу сказать конкретнее. А так все на своих местах, все себя показали. Да, были трудности, мы недополучили всех ребят для предсезонной подготовки, но мы довольны теми людьми, которых мы подписали. Есть надежда, что у нас сложится такая же команда, как в прошлом году.



С Махановским и Соколовым мы не будем заключать полноценные контракты, мы поблагодарили их за работу. Мирошниченко и Давыдов начнут сезон в ВХЛ, но мы будем смотреть их прогресс. В «Авангарде» лимитчиками остаются Арсений Грицюк и Семён Чистяков», — приводит слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.