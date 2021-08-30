Хартли: «Авангард» постарается так же красиво уйти из Балашихи, как и пришёл

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о предсезонной подготовке, а также о целях на предстоящий чемпионат.
«Остаётся ещё один день тренировок, затем последует долгий марафон. Я доволен тем, что увидел летом. Предсезонка получилась немного странной, были травмы, игроки уезжали в сборные. Впервые в такой ситуации работал, но ничего страшного: мы посмотрели молодёжь, дали почувствовать многим ребятам вкус игры в КХЛ. Доволен отношением игроков к делу, они хотят учиться. У нас отличная команда, ветераны показывают хороший пример новичкам. Все понимают, что у соперников будет повышенная мотивация на чемпионов, но мы к этому полностью готовы.
Мы профессионалы и готовы к новому вызову. Наша задача — выиграть заключительный матч сезона, но это не только наш план, ведь все мечтают поднять кубок над головой. «Авангард» — это одна семья, я доверяю всем ребятам и коллегам. Это наш заключительный сезон в Балашихе, мы попытаемся также красиво уйти отсюда, как и пришли», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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