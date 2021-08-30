Генменеджер московского «Динамо»: у нас есть место под потолком на шикарного игрока

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о планах бело-голубых на трансферном рынке.

«Не хотим брать абы какого легионера, ведём поиск. Если будет доступен шикарный вратарь — возьмём вратаря, будет доступен шикарный нападающий — возьмём нападающего. Нам нужен качественный игрок. Да, у нас есть место под потолком, чтобы взять шикарного игрока», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3 (5:1, 3:1, 0:1). Таким образом, бело-голубые стали победителем этого предсезонного турнира.