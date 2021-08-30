Тюркин: целью «Динамо» является Кубок Гагарина. Даже не надо задавать такой вопрос

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин рассказал о целях бело-голубых на сезон.

«Наша цель на сезон? Приоритет команды — выстроить такую систему, чтобы она работала и давала результат. Я скажу такую вещь, не может команда «Динамо» (Москва) ставить задачу — выйти в плей-офф. Мы не можем ставить задачу — успешно выступить в первом круге. Об этом мы с вами говорили и в 2009-м, и в 2010 годах. Даже не надо задавать такой вопрос — нашей целью является Кубок Гагарина. И никаких других целей мы не можем ставить этой команде.

И я скажу, что мы никого не забрасываем шапками. Посмотрев команду на Кубке мэра Москвы — а я смотрел очень внимательно матчи и повторы — я пришёл ко мнению: эта команда абсолютно боеспособна. У нас замечательный тренерский штаб, и я не вижу ни одной проблемы ни в одной его линии. То же самое могу сказать и про игроков», — передаёт слова Тюркина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.