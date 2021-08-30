Первый вице-президент «Металлурга» объяснил обмен Прохоркина в «Авангард» на Зернова

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков объяснил обмен Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова.



«Подтверждаю обмен Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова. Возникла потребность и у них, и у нас, мы посмотрели… У нас перестраивается концепция, у «Авангарда» большие изменения после чемпионства. Они посчитали, что Прохоркин поможет им, мы подумали, что на данном этапе нашего развития Зернов поможет нам. Претензий к Николаю по игре нет никаких.



Зернов сейчас больше нужен «Магнитке», чем Прохоркин? Игра «Металлурга» сейчас меняется, мы стараемся сделать её быстрее, более игровой. Николай, в принципе, тоже в эту концепцию вписывался, но мы приняли такое решение с тренерским штабом. Пришли ко взаимному согласию с «Авангардом».



Кто инициатор обмена? Сергей Гомоляко как-то общался с представителями Омска, обсуждали игровые моменты, и как-то зашёл разговор на эту тему. Решили попробовать обменяться центральными нападающими», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.