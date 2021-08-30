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Панин: вы посмотрите на Колю Кулёмина! Это атлет, машина!

Панин: вы посмотрите на Колю Кулёмина! Это атлет, машина!
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался по поводу возрастного состава уфимского клуба.

«Насколько эта предсезонка отличалась от предыдущей? Капец как отличается. Очень много упражнений мы делаем один в один.

Все тренировки скоростные, интенсивные, и это отличительная черта этой предсезонки. Конечно, добавили упражнения в зале, добавили тесты.

Много кто индивидуально занимается после тренировок. Я вижу, что после прошлого года мы сделали выводы, пересмотрели взгляд на подготовку.

СМИ много пишут о том, что «Салават Юлаев» стал возрастной командой? Неважно, какого спортсмена ты берёшь, потому что делается полное обследование, аналитика спортсмена. Не только его статистика, но ещё его физическое состояние, какой он человек в команде. Поэтому это была тщательная продуманная селекция.

Все уже опытные, подготовленные, в офигенной форме и могут дать ещё фору молодым пацанам. Молодые ребята будут расти, глядя на взрослых профессионалов, а не на тех, кто где-то на завалинке с пивком любит провести время.

Есть что сказать детально о новичках? Вы посмотрите на Колю Кулёмина! Это атлет, машина!» — цитирует Панина Metaratings.

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