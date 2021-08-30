Панин: вы посмотрите на Колю Кулёмина! Это атлет, машина!

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался по поводу возрастного состава уфимского клуба.



«Насколько эта предсезонка отличалась от предыдущей? Капец как отличается. Очень много упражнений мы делаем один в один.



Все тренировки скоростные, интенсивные, и это отличительная черта этой предсезонки. Конечно, добавили упражнения в зале, добавили тесты.



Много кто индивидуально занимается после тренировок. Я вижу, что после прошлого года мы сделали выводы, пересмотрели взгляд на подготовку.



СМИ много пишут о том, что «Салават Юлаев» стал возрастной командой? Неважно, какого спортсмена ты берёшь, потому что делается полное обследование, аналитика спортсмена. Не только его статистика, но ещё его физическое состояние, какой он человек в команде. Поэтому это была тщательная продуманная селекция.



Все уже опытные, подготовленные, в офигенной форме и могут дать ещё фору молодым пацанам. Молодые ребята будут расти, глядя на взрослых профессионалов, а не на тех, кто где-то на завалинке с пивком любит провести время.



Есть что сказать детально о новичках? Вы посмотрите на Колю Кулёмина! Это атлет, машина!» — цитирует Панина Metaratings.

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