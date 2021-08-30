Наставник «Химика» увёл команду со льда во время матча с «Динамо» СПб из-за решения судьи

Тренер воскресенского «Химика» Сергей Решетников в матче турнира памяти Шилова с санкт-петербургским «Динамо» увёл свою команду в раздевалку.

Это случилось за 29 секунд до конца третьего периода. Счёт в тот момент был 4:3 в пользу «Динамо». Войдя в зону, игроки «Химика» стали бороться за шайбу, пытаясь сохранить владение над ней. Во время атаки воскресенской команды раздался судейский свисток. Арбитры определили положение вне игры при входе хоккеистов «Химика» в зону соперников. Это не понравилось главному тренеру команды, и он тут же принял решение увести игроков в раздевалку.

Больше хоккеисты «Химика» на площадку не вернулись.

Видео момента можно посмотреть с 2.23:10.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Динамо» СПб. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».