«Нэшвилл» продлил контракт с четвёртым снайпером команды Толваненом на $ 13,05 млн

«Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с 22-летним нападающим Ээли Толваненом, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение с финским форвардом заключено на три года. Общая сумма контракта составит $ 13,05 млн. В среднем за год хоккеист будет получать $ 4,35 млн.

Ранее у Толванена подошёл к завершению четырёхлетний контракт на общую сумму чуть менее $ 12,5 млн. В среднем за год заработная плата финна составляла $ 3,115 млн.

В прошедшем сезоне Толванен принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «-10» и четырёх минутах штрафного времени. Он стал четвёртым снайпером «Предаторз».



На его счету ещё четыре встречи, в которых он не набрал очков.