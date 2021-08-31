Карандин: судьям пора доставать Хартли из тёплой ванны, в которую они его сами поместили

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением об уровне судейства в КХЛ.



«К сожалению, уровень судейства в КХЛ не изменился — остаются проблемы с уровнем арбитража, с воспитанием молодых арбитров, с управлением. Единственное, что изменилось, — общий фон, но его улучшение связано исключительно с жёсткими штрафами за критику судейства. Раньше этих наказаний не было, поэтому и создавалось другое впечатление. Но сколько ни говори халва, слаще не станет — во всяком случае профессионалам, которые всё видят и всё понимают.



В летних матчах судейских ошибок было много? К сожалению, да. Если бы не запрет на критику, скандалы возникали бы регулярно.



Да возьмите один из последних контрольных матчей — СКА — »Авангард". Грубейшая судейская ошибка в концовке, впрямую повлиявшая на результат матча. Что может быть хуже?



Речь об эпизоде с пробросом? Да, идёт решающий матч турнира имени нашего легендарного вратаря и тренера Николая Георгиевича Пучкова. 59-я минута, СКА ведёт 2:1, шайба из кучи-малы на армейском пятачке от клюшки форварда «Авангарда» Якупова летит к его воротам, но линейные арбитры почему-то фиксируют проброс. Вбрасывание в зоне СКА — и 2:2, матч уходит в овертайм!



Серия грубых ошибок! Главный судья, который занимал неплохую позицию, ошибочное решение лайнсменов не отменил, — это раз. Вбрасывание уходит в зону СКА, а не в среднюю зону, если бы произошла отмена неправильного решения, — это два. Плюс «Авангард» имеет возможность заменить состав, а у СКА в соответствии с правилом проброса остаётся уставшая пятерка — это три.



Вот так из одной ошибки скрутился клубок ошибок. Налицо прямое влияние на результат матча, что для профессионального арбитра — самое страшное обвинение.



Знаете, слишком много «случайностей» с участием тренера Боба Хартли. Не раз замечал, что по ходу матчей он умело воздействует на наших арбитров, входит с ними в диалог, манипулирует. А многие наши современные судьи порой работают по понятиям, на них давят названия клубов и иностранные имена, что говорит об общем уровне профессионализма, провинциальности нашего арбитража.



Вот вам ещё один свежий пример с участием Хартли. Первая встреча «Авангарда» и СКА в этом контрольном сезоне — на турнире в Сочи. Капитан «ястребов» Емелин выводит из строя форварда Санкт-Петербурга Галимова, тяжелая травма. Хартли эмоционально влияет в ситуацию, арбитры тут же плывут — и вместо очевидных «5 и 20» Емелин получает лишь две минуты.



Моё мнение: от судейской провинциальности и политики «чего изволите», что идёт от главного арбитра, пришло время избавиться. Того же Хартли судьям КХЛ пора доставать из тёплой ванны, в которую они сами его и поместили.



Кстати, Сергей Фёдоров — такая величина в мировом хоккее, на фоне которой Хартли просто не видно. Наш главный арбитр — фигура чрезвычайно гибкая, надеюсь, своим подопечным он это объяснит. В этом случае Кубок Открытия пройдёт при профессиональном арбитраже", — приводит слова Карандина Russia-Hockey.