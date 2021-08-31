Коростелёв: смог бы повторить кричалку Толчинского про ЦСКА? Нет, ни в коем случае

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв прокомментировал схожесть карьерного пути с форвардом «Авангарда» Сергеем Толчинским.



«Мой путь схож с карьерой Сергея Толчинского: оба приехали из Северной Америки, прошли через ЦСКА, поехали на Восток? Хотелось бы, чтобы сложилось как у Серёги. Возможно, я и правда иду по похожей дороге. Но у Толчинского Кубок Гагарина и титул MVP плей-офф. Мне же ещё предстоит работать и работать.



Смог бы навеселе повторить кричалку Толчинского про ЦСКА? Нет, ни в коем случае. Мне кажется, я бы себя контролировал. Видимо, у Серёги осталась обида на клуб. У меня подобного нет. Мы с ЦСКА попрощались абсолютно нормально. Хоккейный мир круглый. Никогда не знаешь, что с тобой будет через пять лет», — приводит слова Коростелёва Sport24.



Напомним, 24-летний форвард стал игроком «Магнитки» в мае, после окончания действия контракта с ЦСКА. Красно-синие обменяли права на Коростелёва, получив взамен денежную компенсацию.