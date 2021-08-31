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Спортивный директор «Салавата Юлаева» объяснил подписание возрастных игроков в межсезонье

Спортивный директор «Салавата Юлаева» объяснил подписание возрастных игроков в межсезонье
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Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал о трансферной кампании клуба.

«Я согласен с тем, что в команде получился баланс. Нас немного критиковали за подписание возрастных ребят, и я сразу предвижу этот вопрос. Я не буду перечислять фамилии, но эти игроки находятся в замечательной форме, и они нам действительно помогут в том, чтобы молодые игроки команды быстрее зашли во взрослый хоккей.

Они и так уже хорошо зашли, но эти игроки помогут им повысить своё мастерство. Хотелось бы, чтобы найденный баланс отразился и на игре. Мы надеемся на это», — передаёт слова Чижова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Салават Юлаев» первую игру нового сезона КХЛ проведёт 3 сентября в гостях с «Барысом».

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