Спортивный директор «Салавата Юлаева» объяснил подписание возрастных игроков в межсезонье

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал о трансферной кампании клуба.



«Я согласен с тем, что в команде получился баланс. Нас немного критиковали за подписание возрастных ребят, и я сразу предвижу этот вопрос. Я не буду перечислять фамилии, но эти игроки находятся в замечательной форме, и они нам действительно помогут в том, чтобы молодые игроки команды быстрее зашли во взрослый хоккей.



Они и так уже хорошо зашли, но эти игроки помогут им повысить своё мастерство. Хотелось бы, чтобы найденный баланс отразился и на игре. Мы надеемся на это», — передаёт слова Чижова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Салават Юлаев» первую игру нового сезона КХЛ проведёт 3 сентября в гостях с «Барысом».