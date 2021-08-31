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Баширов: после подписания Хафизуллина оборона «Салавата» стала одной из сильнейших в КХЛ

Баширов: после подписания Хафизуллина оборона «Салавата» стала одной из сильнейших в КХЛ
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги трансферной кампании и рассказал о глубине состава.

«После подписания Хафизуллина мы можем говорить, что удовлетворены трансферной работой. Мы хотели усилить защитную линию, долго искали туда кандидатов, и Хафизуллин цементирует нашу защитную линию, она становится одной из сильнейшей в лиге. Мы планируем ещё одно усиление, оно, на наш взгляд, может стать одним из самых сильных за несколько последних сезонов.

Мы собираемся утверждать, что все четыре звена у нас будут атакующими, играющими в комбинационный хоккей. На предсезонке мы посмотрели много молодых ребят, многие воспользовались своим шансом, и мы с оптимизмом смотрим в своё будущее. Завод в состав таких ребят, как Башкиров, Мухамадуллин в прошлом сезоне подаёт отличный пример для молодых парней. Мы провели, как и хотели, точечную селекцию, нам не нужно было кардинальных изменений в составе. Мы знаем свои ошибки, от кого-то освободились, что-то усилили, всё происходило в рабочем порядке. Подписали тех, кого хотели.

Мы надеемся на молодёжь. Сезон особенный, олимпийский, требует особых усилий от хоккеистов, тренерского штаба. Надеюсь, что глубина состава и баланс позволят нам ровно пройти регулярку», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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