Баширов: Метсола отлично провёл предсезонку, давно он таким не был. Юха готов к сезону

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об общении с голкипером клуба Юхой Метсолой, а также о контракте Михаила Воробьёва, который в результате обмена оказался в СКА.
«После казанского турнира мы разговаривали с Метсолой. Мы довольно откровенно поговорили, и я нашёл его в очень рабочем состоянии. У меня были вопросы, он на них ответил. Он отлично провёл предсезонку, великолепно тренировался, давно Юха таким не был. Мы смотрим с уверенностью вперёд, Метсола готов к сезону, готов к борьбе.
Контракт Воробьёва в прошлом году ошибка? Мы Михаила из НХЛ пытались вытащить не один раз, мы поддерживаем тренд по возврату наших молодых ребят. Чтобы он принял окончательное решение в пользу Уфы, мы должны были ему дать условия соответствующие. То, что у него получилось — есть ряд причин. Но нельзя говорить, что сумма контракта была завышенная. Возможно, что оправдай он наши ожидания, не случись травма — мы бы сейчас об этом не разговаривали, а все хвалили «Салават» за то, что возвращаем российских хоккеистов домой», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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