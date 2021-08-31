Лямся: мы будем доверять молодым игрокам «Салавата» за счёт их прогресса на предсезонке
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о нападающем клуба Маркусе Гранлунде, а также о молодых игроках клуба.
«Маркус Гранлунд в прошлом сезоне доказал, что он топовый игрок. Сейчас он находится в прекрасном спортивном возрасте. У нас со всеми лидерами были большие дискуссии по поводу того, в какой хоккей мы хотим играть.
Пустозёров, Башкиров, Пименов продемонстрировали на турнире в Казани, что являются одними из лучших. У нас большой состав, сплав молодых и опытных хоккеистов. Безусловно, мы будем доверять молодым. За счёт их прогресса на предсезонке мы будем к ним обращаться. Мы хотим подвести к составу как можно больше хоккеистов», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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