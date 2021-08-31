Чижов – о молодых вратарях «Салавата»: классные ребята, но не Василевские

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал о молодых вратарях клуба.



«Зачем подписали Шарыченкова и держим Скрынника третьим вратарём, если в системе клуба есть молодые вратари Вязовой и Брагинский? Я думаю, что они ещё слишком молоды для этой роли, и у них недостаточно мастерства для этого. Это классные, талантливые и способные ребята, но они не Андреи Василевские», — передаёт слова Чижова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Василевский выступал за «Салават Юлаев» с 2012 по 2014 год. Всего он провёл за клуб 54 матча, выиграв в 27 из них.



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует завтра, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Салават» первый матч проведёт 3 сентября с «Барысом».