Прохоркин — об обмене в «Авангард»: это произошло первый раз в жизни, получилось сумбурно

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился эмоциями от обмена в омский клуб из «Металлурга».



«Абсолютно неожиданно, только приехал домой и начал узнавать о том, что будет обмен. Примерно 2-3 часа сидел на кухне и ждал когда всё объявят. Когда стало известно, то стали собираться, чтобы приехать, так как 1 сентября уже игра.



Это произошло первый раз в моей жизни, всё получилось сумбурно. До сих пор жена не ложилась спать, всё собирает дома. Прилетят, наверное, только сегодня вечером. В принципе, даже, может, и лучше, что получилось с корабля на бал, голову не забиваешь происходящим в команде.



Новая атмосфера, новый коллектив — где-то нужно притираться, а сейчас сразу нужно будет в бой. Тренеры уже подсказали по поводу тактики, ничего нового и необычного в хоккее не придумали. Просто своя система, которую нужно понимать и выполнять. Помогать буду всем, что от меня зависит: голы, передачи, игра в обороне, которая приносит пользу. Притрёмся с партнёрами и попытаемся выигрывать каждый матч», — приводит слова Прохоркина YouTube-канал «Авангарда».