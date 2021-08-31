Президент «Локомотива» — о Пулккинене: не можем проигрывать матчи из-за глупых удалений

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о причинах расставания с некоторыми хоккеистами.

«Почему не продлили контракт с Теэму Пулккиненом? В селекции всегда рискуешь, потому что не знаешь, возьмёшь ли лучшего игрока, на что до конца способен тот, кто есть. Мы признаём, что Пулккинен – сильный игрок, дай бог, чтобы ему улыбалась удача, пусть проявляет себя, но мы посчитали, что в нашей команде должны быть игроки с большей дисциплиной, мы не можем проигрывать матчи из-за глупых удалений.

Коваленко? Возня в средствах массовой информации нам не понравилась, но не была ключевым при принятии решения уступить его Казани. Желаем Николаю там полностью раскрыться, пройти данный этап становления. Решили, что так будет лучше.

Каждая команда формируется, исходя из возможностей в нынешней ситуации. Думаю, что у нас не будет никаких проблем. Мы действуем в соответствие с регламентом, всегда вписываясь в потолок. Мы берём тех игроков, кто доступен», – цитирует Яковлева официальный сайт «Локомотива».