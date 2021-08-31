Хартикайнен поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.



«С кем начну играть? Пока сложно сказать, посмотрим в течение сезона. Во время предсезонки было видно, что у нас есть различные сочетания: я играл с Кадейкиным, Шмелёвым, потом с Гранлундом и Манниненом. Будет всё зависеть от обстоятельств, но у нас есть несколько вариантов, которые мы можем использовать.



«Салават» стал сильнее? Думаю, мы хорошо подготовились к сезону. Нас ждёт много игр перед паузой на Олимпиаду, сильная нагрузка. Как раз этому уделяли время на тренировках. Они стали сложнее. Думаю, что мы начнём играть агрессивнее.



Метсола? Я не беспокоюсь о его игре. Юха – прекрасный профессионал, он упорно тренируется. Были сложные предсезонные игры, тренировочный процесс был сложный. Думаю, когда начнутся официальные матчи, когда люди будут приходить на арену, он сможет стать на две головы выше, играть намного усерднее. Поэтому в его игре никаких сомнений нет», – цитирует Хартикайнена официальный сайт «Салавата».