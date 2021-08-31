Голкипер женской сборной России: есть к чему стремиться, нужно работать дальше
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Голкипер женской сборной России Валерия Меркушева прокомментировала результат матча за 3-е место с Японией.
«В целом, думаю, неплохо. Но чувствую, что могла сыграть лучше в каких-то матчах. Есть к чему стремиться, нужно работать дальше.
Один из самых моих провальных матчей был с Финляндией.
Удалось ли прогрессировать? Да, многому научились. Самое главное – терпеть до конца, работать не выключаясь из игры и биться до последней секунды», – цитирует Меркушину официальный сайт женской хоккейной лиги.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Россия уступила Швейцарии в овертайме, ведя после второго периода 2:0. В первом матче за 5–8 места россиянки обыграли команду Германии.
Женский чемпионат мира проходит с 20 августа по 1 сентября.
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