Морозов: не согласен с Третьяком, что без игроков из НХЛ у России больше шансов

Президент КХЛ Алексей Морозов не согласился с президентом ФХР Владиславом Третьяком, который считает, что без игроков из НХЛ шансы на медали у России будут выше.



«Я за то, чтобы на Олимпиаде играли все сильнейшие. У нас разве нет лучших? Сколько наших ребят на лидирующих позициях в НХЛ — Василевский, Кучеров, Овечкин и другие. Россия может собрать очень приличную сборную. Не могу согласиться, что без энхаэловцев у нас больше шансов. Если они приедут, будет очень интересный турнир.



С Нагано связаны самые яркие олимпийские воспоминания? Конечно. Первая Олимпиада, уже в Японии мне исполнился 21 год. После финала расстроился, но утешал себя тем, что это — начало карьеры, а серебро — нормальный результат. Но после я сыграл только на одной Олимпиаде, в Ванкувере. Все прекрасно помнят, чем она закончилась. Тот результат — тёмное пятнышко в карьере, потому что, когда заканчиваешь, всё-таки в большей степени вспоминаешь положительное», — цитирует Морозова РБК.

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