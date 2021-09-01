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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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Кожевников: вряд ли «Авангард» сможет защитить свой титул. Как всегда, чего-то не хватит

Кожевников: вряд ли «Авангард» сможет защитить свой титул. Как всегда, чего-то не хватит
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«В этом сезоне будет много неожиданных результатов, потому что команды более-менее выровнялись. Будем ждать упорного хоккея, желательно, чтобы он был атакующим. Но, видимо, многие будут играть от обороны.

Гадать на кофейной гуще не вижу смысла, посмотрим, как сыграют «Авангард» и ЦСКА. Трудно делать выводы. Команды обновились, посмотрим на то, кто как выглядит. Сергей Фёдоров — опытный, он был всё время в команде. Он понимает, что делает. Всё будет нормально. А у Хартли были хорошие помощники, по большей мере они всё делали, нежели Боб.

Думаю, вряд ли «Авангард» сможет защитить свой титул. Как всегда, чего-то не хватит. Доказано, что очень трудно два года подряд завоёвывать трофей», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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