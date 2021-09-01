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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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Якоб Берглунд заключил однолетний контракт с «Барысом»

Якоб Берглунд заключил однолетний контракт с «Барысом»
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Шведский нападающий Якоб Берглунд, выступавший в прошлом сезоне за «Северсталь», подписал контракт с Барысом, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Хоккеист играет в России с сезона-2019/2020. Ранее игрок также выступал за рижское «Динамо», «Нефтехимик» и «Трактор».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Берглунд провёл 13 матчей в регулярном чемпионате за «Трактор» и набрал в них шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Северстали» хоккеист принял участие в 22 играх регулярки, где набрал 11 (4+7) очков, а также в одной встрече плей-офф, в которой отличился один раз.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА.

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