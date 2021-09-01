Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада стала первой сборной в истории, которая выиграла ЧМ, ЮЧМ и женский ЧМ за один год

Канада стала первой сборной в истории, которая выиграла ЧМ, ЮЧМ и женский ЧМ за один год
Комментарии

Женская сборная Канады в овертайме обыграла США в финале женского чемпионата мира по хоккею и стала победителем турнира (3:2, ОТ). Теперь Канада стала первой сборной в истории, кому удалось выиграть мужской, юниорский и женский чемпионаты мира за один год.

По ходу турнира канадки не проиграли ни разу, одержав семь побед в семи играх. По ходу группового этапа Канада обыграла Финляндию (5:3), Россию (5:1), Швейцарию (5:0), США (5:1), в четвертьфинале выбила Германию (7:0), а в полуфинале обыграла Швейцарию (4:0).

В 2021 году у сборной Канады три золотые медали на чемпионатах мира. Помимо женской сборной, победителями в этом году стали мужская и юниорская команды Канады, а молодёжка уступила США в финале и заняла второе место.

Новость по теме
Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021