Канада стала первой сборной в истории, которая выиграла ЧМ, ЮЧМ и женский ЧМ за один год

Женская сборная Канады в овертайме обыграла США в финале женского чемпионата мира по хоккею и стала победителем турнира (3:2, ОТ). Теперь Канада стала первой сборной в истории, кому удалось выиграть мужской, юниорский и женский чемпионаты мира за один год.

По ходу турнира канадки не проиграли ни разу, одержав семь побед в семи играх. По ходу группового этапа Канада обыграла Финляндию (5:3), Россию (5:1), Швейцарию (5:0), США (5:1), в четвертьфинале выбила Германию (7:0), а в полуфинале обыграла Швейцарию (4:0).

В 2021 году у сборной Канады три золотые медали на чемпионатах мира. Помимо женской сборной, победителями в этом году стали мужская и юниорская команды Канады, а молодёжка уступила США в финале и заняла второе место.