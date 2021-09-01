Канада стала первой сборной в истории, которая выиграла ЧМ, ЮЧМ и женский ЧМ за один год
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Женская сборная Канады в овертайме обыграла США в финале женского чемпионата мира по хоккею и стала победителем турнира (3:2, ОТ). Теперь Канада стала первой сборной в истории, кому удалось выиграть мужской, юниорский и женский чемпионаты мира за один год.
По ходу турнира канадки не проиграли ни разу, одержав семь побед в семи играх. По ходу группового этапа Канада обыграла Финляндию (5:3), Россию (5:1), Швейцарию (5:0), США (5:1), в четвертьфинале выбила Германию (7:0), а в полуфинале обыграла Швейцарию (4:0).
В 2021 году у сборной Канады три золотые медали на чемпионатах мира. Помимо женской сборной, победителями в этом году стали мужская и юниорская команды Канады, а молодёжка уступила США в финале и заняла второе место.
Новость по темеЖенская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира
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