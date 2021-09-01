Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о нововведениях в правилах на новый сезон КХЛ

Вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о нововведениях в правилах на новый сезон КХЛ.

«Сегодня мы провели наш традиционный семинар в день старта нового чемпионата КХЛ. У нас выступили начальник медицинского управления Лиги Асхаб Гаджиев, который рассказал об изменениях в положении о коронавирусе и о том, как мы будем жить в этом сезоне, директор по экономической безопасности выступил с полезной лекцией. Департамент судейства со своей стороны остановился на моментах, которые увидели в предсезонных матчах. Сказали, что методически нужно оставить ту же линию относительно «пиджаков», задержки руками. Департамент судейства благодарен игрокам — они быстро перестроились, быстро среагировали и сделали всё здорово.



Одно из нововведений этого сезона — сейчас после каждого гола будет зажигаться жёлтый фонарь. Если в течение минуты он потух, значит, для видеогол-судьи гол правильный, и тренер может брать тот или иной запрос. Если запроса нет, то мы продолжаем играть. Чемпионат у нас выравнивается, с введением потолка зарплат больше команд будут претендовать на победу. Напряжённых матчей станет больше, и мы желаем всем командам, болельщикам яркого и интересного сезона!» — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что с нового сезона большие штрафы (кроме четырёх видов нарушений), где возможно уменьшить изначальное число штрафных минут, будут просматриваться судьями, и решение по ним будут принимать арбитры на льду. Кроме этого, просмотр двойного малого штрафа за игру высоко поднятой клюшкой останется на усмотрение арбитров.