С. Фёдоров — об 0:4 в матче с «Авангардом»: счёт есть счёт. Вся борьба впереди

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи Кубка Открытия с омским «Авангардом» (0:4).
«Хорошая, быстрая игра. Благодарю своих парней и соперника. Я считаю, это было хорошее противостояние. Счёт есть счёт. Думаю, что всё впереди. Вся борьба впереди. В третьем периоде соперник был удачлив. Забили, завершили. Мы произведём определённый анализ, какие-то изменения в звенья точно будут, но не думаю, что они будут существенные.
Есть ли вопросы к Рейдеборну? Я смог бы ответить более компактно, если бы посмотрел видео. На данный момент шайба была в нашей зоне, был произведён бросок, шайба зашла в наши ворота.
Удаления в чужой зоне? Эмоции. И та, и другая команда хотели показать лучший хоккей. Это нормальная ситуация для первого матча, не вижу в ней ничего страшного. Думаю, мы исправим эту проблему. Сравнить удаления Слепышева и Валльмарка? Я концентрировался на своих моментах, так что мне сложно тут что-то говорить. Есть кому прокомментировать эти моменты», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 сентября 2021
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