Слепышев — о провале ЦСКА в третьем периоде: стечение обстоятельств, зашли случайные шайбы

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги встречи Кубка Открытия с омским «Авангардом» (0:4).



«Что за провал случился с ЦСКА в третьем периоде? Проигрывали 0:1, затем «Авангард» реализовал большинство, у нас был хороший момент, но попали в перекладину. А затем зашли несвойственные, случайные шайбы. Считаю, что это стечение обстоятельств.



Не согласен, что у нас были проблемы с созиданием. Можно вспомнить моменты, штанги, перекладины. Подвела реализация. Притирка к новому тренерскому штабу? Несколько неожиданно это произошло, сейчас ещё этот процесс привыкания идёт», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.