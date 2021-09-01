Цегларик: надеюсь, что «Авангард» снова сможет пройти путь чемпионов в этом сезоне

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик подвёл итоги встречи Кубка Открытия с московским ЦСКА (4:0).
«Ощущения от дебюта в КХЛ прекрасные, приятные эмоции. Но впереди ещё очень много работы. Не думаю, что моя поездка в сборную как-то мне помешала готовиться к сезону. Шесть матчей на предсезонке я сыграл, этого хватило, чтобы привыкнуть к системе, к стилю «Авангарда». Да и по ходу сезона буду добирать. Вместе со сборной Словакии я не пустил на Олимпиаду белорусских одноклубников? Да всё нормально, вместе вернулись в клуб. Комаров только несколько ремарок отпустил. Но сейчас мы в одной команде, и у нас общие задачи.
Смотрел ли я матчи «Авангарда» в прошлом плей-офф? Я смотрел только последний матч с ЦСКА. Конечно, было невероятно увидеть все эти эмоции болельщиков, игроков. Надеюсь, в этом сезоне мы снова сможем пройти этот путь.
Взаимодействие с Толчинским? Сергей такой игрок, который может создать опасный момент в любой ситуации. Моя задача сегодня была лишь поразить пустые ворота», — передаёт слова Цегларика корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 сентября 2021
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