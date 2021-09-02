«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл рижское «Динамо»

«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). Игра проходила в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



Открыл счёт встречи на 3-й минуте в большинстве форвард латвийского клуба Рудольф Червены. Автор голевой передачи – Лукаш Радил. На 10-й минуте удвоил преимущество «Динамо» в ситуации «пять на четыре» защитник Оскар Цибульскис. Ассистентом выступил Хантер Шинкарук.



На 13-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл защитник хозяев Рушан Рафиков с передачи Дениса Алексеева. Сравнял счёт на 28-й минуте Максим Осипов. Ассистентами выступили Даниил Мисюль и Денис Алексеев.



Третью шайбу «Локомотива» на 43-й минуте забросил форвард Павел Кудрявцев. Голевую передачу отдал Антон Сагадеев.



Ярославцы следующую игру проведут в субботу, 4 сентября, дома со СКА. Начало – в 17:00 мск. Рижский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА. Стартовый свисток – в 14:30 по московскому времени.