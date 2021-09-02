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«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл рижское «Динамо»

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл рижское «Динамо»
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«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). Игра проходила в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Открыл счёт встречи на 3-й минуте в большинстве форвард латвийского клуба Рудольф Червены. Автор голевой передачи – Лукаш Радил. На 10-й минуте удвоил преимущество «Динамо» в ситуации «пять на четыре» защитник Оскар Цибульскис. Ассистентом выступил Хантер Шинкарук.

На 13-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл защитник хозяев Рушан Рафиков с передачи Дениса Алексеева. Сравнял счёт на 28-й минуте Максим Осипов. Ассистентами выступили Даниил Мисюль и Денис Алексеев.

Третью шайбу «Локомотива» на 43-й минуте забросил форвард Павел Кудрявцев. Голевую передачу отдал Антон Сагадеев.

Ярославцы следующую игру проведут в субботу, 4 сентября, дома со СКА. Начало – в 17:00 мск. Рижский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА. Стартовый свисток – в 14:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Червены (Радил) – 02:04' (5x4)   0:2 Цибульскис (Шинкарук) – 09:54' (5x4)   1:2 Рафиков (Алексеев) – 12:33' (5x4)   2:2 Осипов (Мисюль, Алексеев) – 27:06' (5x5)   3:2 Кудрявцев (Сагадеев) – 42:29' (5x5)
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