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Мичков: тряски от дебюта не было. Спасибо тренерам, что большую часть играл в 1-м звене

Мичков: тряски от дебюта не было. Спасибо тренерам, что большую часть играл в 1-м звене
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Нападающий СКА Матвей Мичков поделился эмоциями от дебюта в КХЛ в матче с «Северсталью» (3:2).
«Рады, что начали сезон с победы. Самые положительные впечатления от дебюта. Рад, что получилось дебютировать уже в первой игре. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие.

К сожалению, не получилось реализовать выход один в ноль, но главное, что получилось выиграть, хоть и непросто. Буду работать, чтобы забивать такие моменты.

Нет никакой обиды, что не засчитали голевую передачу, какая может быть обида? Если команда забила, то не важно, кто отдал, а кто забил. Самое главное, что у нас получилось добыть два очка. Мы уже забыли эту игру, двигаемся дальше.

О том, что дебютирую, узнал вчера. Никакой тряски не было, потому что я уже играл на предсезонном турнире. Можно сказать, что дебютировал чуть пораньше, чем сезон начался. Сегодня выходил уже уверенно.
С первой же смены старался вкатиться, привыкнуть к скоростям. Со второй смены уже удалось это сделать, привык к скоростям, сильным передачам и взрослому хоккею.

Удивился, что провёл большую часть матча в первом звене. Спасибо тренерам. Надеюсь, что я не подвёл их ожидания», — цитирует Мичкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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