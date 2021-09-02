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ОХЛ отстранила Логана Майлу от игр на неопределённый срок из-за секс-скандала

ОХЛ отстранила Логана Майлу от игр на неопределённый срок из-за секс-скандала
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Хоккейная лига Онтарио (ОХЛ) сообщила, что форвард Логан Майлу отстранён от игр за «Лондон Найтс» на неопределённый срок из-за инцидента, произошедшего с ним в октябре 2020 года в Швеции.

Как сообщает Sportsnet, лига объявила об этом шаге, заявив, что наказание связано с инцидентом, когда хоккеист попал под следствие за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию. Отметим, что всё это происходило во время аренды игрока в шведский клуб «Лейон».

Майлу ранее заявлял, что «глубоко сожалеет» о том поступке. В результате этого 18-летнему игроку были предъявлены обвинения и наложен штраф в соответствии с законодательством Швеции.

Форвард может подать заявку на восстановление в лиге до 1 января 2022 года, решение будет принято с учётом поведения игрока.

Напомним, за несколько дней до драфта Майлу опубликовал в «Твиттере» заявление с просьбой, чтобы команды не выбирали его в этом году, но «Канадиенс» проигнорировали заявление и выбрали хоккеиста во втором раунде драфта 2021 года под общим 31-м номером.

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