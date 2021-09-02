Рооба — о хите Фальковского против Гераськина: может, ещё меньше противника найти?

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба подвёл итоги встречи со СКА (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Я спросил у Фальковского: «Может, тебе стоит ещё поменьше противника найти?» Это просто такая шутка. Сложилась такая ситуация, что один игрок был намного больше. В таких ситуациях, что бы ни случилось, мы должны поддерживать друг друга и показывать соперникам, что мы все вместе как одна команда.



Играли сегодня очень хорошо. В третьем периоде тоже нормально играли, но проиграли из-за маленьких ошибок. В нашей игре было очень много хороших моментов, так что надо учиться на ошибках. Очень приятно, что получилось забить уже в первой игре. В моей игре очень важно забрасывать шайбы, поэтому рад, что удалось уже сегодня. Партнёры делали очень хорошую работу, помогали мне.



В Финляндии весь прошлый сезон играли без зрителей, поэтому забивать гол дома, где нас поддерживают болельщики, очень приятно.



Как поздравили с первой шайбой? Пацаны сказали «Молодчик» и пошли дальше. После игры мы уже думали только о том, что проиграли. Это самая важная вещь. Да, игроки забивают голы, но самое важное – выиграть. О моём голе мы больше не говорили.



Поздравили ли из Эстонии? Ещё не успел проверить телефон, но у меня сегодня ещё и день рождения. Вечером надо посмотреть. Или даже завтра утром, надо ведь скоро спать идти», — приводит слова Рооба корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.