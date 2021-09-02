Рооба — о хите Фальковского против Гераськина: может, ещё меньше противника найти?

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба подвёл итоги встречи со СКА (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Я спросил у Фальковского: «Может, тебе стоит ещё поменьше противника найти?» Это просто такая шутка. Сложилась такая ситуация, что один игрок был намного больше. В таких ситуациях, что бы ни случилось, мы должны поддерживать друг друга и показывать соперникам, что мы все вместе как одна команда.
Играли сегодня очень хорошо. В третьем периоде тоже нормально играли, но проиграли из-за маленьких ошибок. В нашей игре было очень много хороших моментов, так что надо учиться на ошибках. Очень приятно, что получилось забить уже в первой игре. В моей игре очень важно забрасывать шайбы, поэтому рад, что удалось уже сегодня. Партнёры делали очень хорошую работу, помогали мне.
В Финляндии весь прошлый сезон играли без зрителей, поэтому забивать гол дома, где нас поддерживают болельщики, очень приятно.
Как поздравили с первой шайбой? Пацаны сказали «Молодчик» и пошли дальше. После игры мы уже думали только о том, что проиграли. Это самая важная вещь. Да, игроки забивают голы, но самое важное – выиграть. О моём голе мы больше не говорили.
Поздравили ли из Эстонии? Ещё не успел проверить телефон, но у меня сегодня ещё и день рождения. Вечером надо посмотреть. Или даже завтра утром, надо ведь скоро спать идти», — приводит слова Рооба корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 сентября 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:04
-
22:53
-
22:43
-
22:35
-
22:24
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:50
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:41
-
20:11
-
19:58
-
19:36
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:25
-
18:10
-
17:49
-
17:19
-
16:58