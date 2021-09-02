Рооба: в КХЛ чувствуешь, что играешь против мужиков, а в Финляндии какой-то «дыр-дыр-дыр»

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба поделился мнением о разнице между КХЛ и финской хоккейной лигой.
«Отличия КХЛ от финской лиги? Уже в предсезонке я почувствовал, что здесь надо намного жёстче бороться. Чувство, что здесь больше играешь против мужиков. В Финляндии играют быстро, но иногда даже слишком. Всё время какой-то «дыр-дыр-дыр». Чувствую, что здесь играют пограмотнее, мне проще понимать игру», — приводит слова Рооба корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В сезоне-2020/2021 Рооба играл в Финляндии за ХК «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах с показателем полезности «-8».
Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ. Также Рооба стал первым представителем Эстонии, который отметился заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге.
- 2 сентября 2021
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