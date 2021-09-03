Житник: в современных реалиях подход Хартли даёт результат, конкуренты обязаны реагировать

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением о скоростях и игровом стиле «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге.



«В былые годы часто говорил, что скорости в НХЛ и КХЛ разные? Раньше связывал этот эффект с маленькими площадками, всё-таки в НХЛ все играют на канадском формате, поэтому хоккей там смотрится очень динамично.



Но год назад преимущественно на канадский лёд перешла и КХЛ. Могу сказать, что даже в новых условиях хоккей в КХЛ всё-таки значительно медленнее, чем в НХЛ. Та же картина — с силовыми приёмами, в КХЛ их очень мало по сравнению с НХЛ. И это при том, что в XXI веке хоккей НХЛ стал намного менее силовой и грязный, чем в девяностые годы.



Вообще оборонительные системы, на мой взгляд, малоэффективны именно на маленьких площадках, на которых сложно отсидеться в обороне. Ведь на канадском формате любой бросок опасен и шальная шайба всегда обязательно залетит — даже при самой массированной обороне.



В КХЛ и Кубок Гагарина, и Кубок Открытия выиграл Боб Хартли. В его исполнении виден североамериканский стиль, типично североамериканские „фишки“. Получается, в современных условиях этот подход приносит результат.



Команда играет чётко по заданию, мало обрезов в средней зоне, есть много прессинга у чужих ворот и компактной игры — у своих. Насколько понимаю, «Авангард» — лидер КХЛ по вбрасываниям и блокированным броскам, защитники выходят на траектории бросков, всё это базовые североамериканские моменты.



Ещё отмечу коммуникацию Хартли и легионеров. Современный хоккей — очень быстрый хоккей, у тренера уже нет возможности по ходу матча полминуты что-то объяснять, два-три слова — и вперёд, в новом составе и с новой тактикой. Поэтому Хартли благодаря безупречному знанию английского выигрывает в оперативном управлении — прежде всего легионерами, на лавочке им создаются все условия для реализации. И вот здесь конкуренты Омска обязаны реагировать.



Повторюсь, при нынешнем уровне конкуренции всё решается на лавочке — одним-двумя нюансами, одним-двумя словами, одной-двумя секундами. Кто их выигрывает — тот и с трофеем», — приводит слова Житника Russia-Hockey.