Лукоянов: в этот раз прям совсем планируем-планируем выиграть Кубок Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Знали, что в предыдущих сезонах «Йокерит» хорошо стартовал в регулярках, поэтому мы готовились к быстрому хоккею. Хорошо двигались, вовремя забили и отлично сыграл Игорь Бобков.



Да и команда сделала всё, чтобы он не пропустил. Выигрывает команда — проигрывает команда. Все молодцы, всех с победой.



Сегодня вернулась капитанская нашивка. Какие ощущения? Правильнее будет сказать, что это всего лишь формальность. Мы старшие ребята в команде, и буква «А» или «К» не говорит о том, что ты в команде не занимаешь статус игрока, который давно в команде, должен молодым помогать, вести команду за собой.



Это формальность — на игре ставят литеры «К» и «А». А по сути — все капитаны, все ассистенты. Монетку подбросили, у кого решка выпала — тот капитан. Ладно уж, это сарказм. Сегодня тренерский штаб доверил мне вывести команду, так как не играли Данис Зарипов, Михаил Глухов. Вышел — сработало, выиграли.



«Ак Барс» входит в чемпионат с 65-м днём рождения. Для местных воспитанников это число — дополнительная мотивация, ответственность? Годы идут, не хочется их растрачивать просто так, хочется выиграть Кубок Гагарина. Доставить радость всему Татарстану.



Круглая дата запомнится на более долгий срок. Мы всегда планируем выиграть Кубок, а в этот раз — прям совсем планируем-планируем», — цитирует Лукоянова «Матч ТВ».